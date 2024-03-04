Son Dakika: Ataşehir'de yakıt tankerinde patlama: Ölü ve yaralılar var | Video
Son dakika: İstanbul Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.
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