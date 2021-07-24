SON DAKİKA: Balıkesir'de plajda hortum dehşeti! 3 yaralı
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SON DAKİKA: Balıkesir'de plajda hortum dehşeti! 3 yaralı 24.07.2021 | 16:07
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Kocaeli Gebze'de tepki çeken görüntü! Atı servis aracına bağlayarak koşturdu 24.07.2021 | 14:22
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Otizmli mucit hurdacıdan aldığı malzemeleri elektronik aletlere dönüştürüyor 24.07.2021 | 12:26
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Muğla Marmaris'te kadın ile erkeğin plajdaki tekme - tokat kavgası kamerada 24.07.2021 | 13:46
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Balkona sığınan kanadı kırık güvercine şefkat eli 24.07.2021 | 10:30
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İstanbul Sarıyer'de utandıran görüntüler! Piknikçiler ormanı çöplüğe çevirdi 24.07.2021 | 10:25
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Kocaeli Kandıra'da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı 24.07.2021 | 11:20
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İzmir'de silahlı panik! Polisin tabancasını alan şahıs kamerada 24.07.2021 | 10:41
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İstanbul Beyoğlu'nda yılan paniği! Büyük anne yılan... 24.07.2021 | 10:37
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Son dakika haberleri... Balıkesir Altınoluk'ta plajda çıkan hortumla uçan şemsiye ve şezlonglarla 3 kişi yaralandı!