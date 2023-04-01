SON DAKİKA: Beylikdüzü’nde iş merkezinde yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video
Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde mobilya ve beyaz eşya satan bir mağazanın bulunduğu iş merkezinde yangın çıktı. İş merkezinin dış cephesini alevlerin sardığı belirtilirken yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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