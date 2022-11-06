Video Yaşam SON DAKİKA! Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var! İşte ilk görüntüler | Video
SON DAKİKA! Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var! İşte ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA! Bolu'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var! İşte ilk görüntüler | Video

06.11.2022 | 16:29

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SON DAKİKA! Bolu’da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var! İşte ilk görüntüler | Video 02:29
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

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