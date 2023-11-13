Video Yaşam SON DAKİKA: Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video
SON DAKİKA: Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video

SON DAKİKA: Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video

13.11.2023 | 09:27

Son dakika haberi: Burdur'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.28'da, 13.23 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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