Son dakika: Bursa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı... 3 yaralı! | Video

Son dakika haberi... Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı!



Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D. İdaresindeki 64 AF 499 plakalı otomobil ile karşı yönde bulunan 16 BC 043 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu Mehmet D. ağır şekilde yaralanırken, diğer otomobilde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet D. ve hafif yaralı iki kişi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.