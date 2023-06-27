SON DAKİKA! Elazığ'da korkutan deprem | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan son bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'da gerçekleşen deprem 4,99 kilometre derinlikte oldu.