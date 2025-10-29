SON DAKİKA | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler
29.10.2025 | 08:06
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
SON DAKİKA | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler 29.10.2025 | 08:06
