SON DAKİKA | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! ilk görüntüler

29.10.2025 | 08:06

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.