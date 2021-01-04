Video Yaşam Son Dakika Haberleri | 4 il için kritik uyarı! Hava durumu tahminleri | Video

Son Dakika Haberleri | 4 il için kritik uyarı! Hava durumu tahminleri | Video

Son Dakika Haberleri | 4 il için kritik uyarı! Hava durumu tahminleri | Video
04.01.2021 | 09:03

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Son Dakika Haberleri | 4 il için kritik uyarı! Hava durumu tahminleri | Video 01:30
Son Dakika Haberleri | 4 il için kritik uyarı! Hava durumu tahminleri | Video 04.01.2021 | 09:03
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada | Video 00:27
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada | Video 04.01.2021 | 09:13
İstanbul Üsküdar'da çalışma yapılırken su borusu patladı | Video 04:38
İstanbul Üsküdar'da çalışma yapılırken su borusu patladı | Video 04.01.2021 | 09:10
İstanbul'da 80 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu | Video 03:10
İstanbul'da 80 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu | Video 04.01.2021 | 09:10
2021’in ilk iş gününde İstanbul’da hareketlilik başladı | Video 02:21
2021’in ilk iş gününde İstanbul’da hareketlilik başladı | Video 04.01.2021 | 08:58
İstanbul Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada | Video 01:55
İstanbul Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada | Video 04.01.2021 | 09:04
4 saatlik ikna çabasından sonra, intihardan vazgeçti | Video 04:18
4 saatlik ikna çabasından sonra, intihardan vazgeçti | Video 04.01.2021 | 08:31
Son dakika: İstanbul Ümraniye’de feci kaza! Motosikletli kurye ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü | Video 03:21
Son dakika: İstanbul Ümraniye’de feci kaza! Motosikletli kurye ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü | Video 04.01.2021 | 08:41
Son dakika! Kırşehir'de iki sevgilinin öldürülmesinde kan donduran itiraf | Video 03:44
Son dakika! Kırşehir'de iki sevgilinin öldürülmesinde kan donduran itiraf | Video 04.01.2021 | 08:31
SON DAKİKA! Isparta'da kaybolan kadının Burdur'da cesedi bulundu | Video 02:16
SON DAKİKA! Isparta'da kaybolan kadının Burdur'da cesedi bulundu | Video 04.01.2021 | 08:31
Son dakika: Ankara'da sevgilisi tarafından göğsünden vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 02:55
Son dakika: Ankara'da sevgilisi tarafından göğsünden vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 04.01.2021 | 08:31
Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı | Video 00:58
Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı | Video 02.01.2021 | 17:07
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 4 Ocak 2021 Pazartesi Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 4 Ocak 2021 Pazartesi Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 28.12.2020 | 07:05
TRT EBA TV izle! 4 Ocak Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (4 Ocak Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 04.01.2021 | 06:40
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı sabah sona eriyor! Marketler ve bakkallar kapandı | Video 03:26
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı sabah sona eriyor! Marketler ve bakkallar kapandı | Video 03.01.2021 | 17:50
Kural tanımaz turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları pes dedirtti | Video 02:37
Kural tanımaz turistlerin İstiklal Caddesi'nin orta yerinde yaptıkları pes dedirtti | Video 03.01.2021 | 17:10
Kaykaycı gençler motosikletin arkasında 8 kişilik kuyruk yapıp tur attı | Video 00:38
Kaykaycı gençler motosikletin arkasında 8 kişilik kuyruk yapıp tur attı | Video 03.01.2021 | 17:17
Beyoğlu’nda metruk eve uyuşturucu operasyonu. Ele geçirilenlerle Ohh, ohh yazdılar | Video 01:32
Beyoğlu’nda metruk eve uyuşturucu operasyonu. Ele geçirilenlerle "Ohh, ohh" yazdılar | Video 03.01.2021 | 16:53
Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı sağlam çıktı | Video 01:27
Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı sağlam çıktı | Video 03.01.2021 | 16:34
Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada | Video 01:33
Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada | Video 03.01.2021 | 15:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde gelen son dakika haberine göre, ülkenin birçok kesiminde yoğun yağış bekleniyor. Bugün başlayan yağışların, Salı günü etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yağıilar, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak gerçekleşecek. Gece saatlerinde batı kesimlerde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. İşte, illere göre saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...

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