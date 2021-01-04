Son Dakika Haberleri | 4 il için kritik uyarı! Hava durumu tahminleri | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde gelen son dakika haberine göre, ülkenin birçok kesiminde yoğun yağış bekleniyor. Bugün başlayan yağışların, Salı günü etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yağıilar, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak gerçekleşecek. Gece saatlerinde batı kesimlerde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. İşte, illere göre saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...