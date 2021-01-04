Son Dakika Haberleri | 4 il için kritik uyarı! Hava durumu tahminleri | Video
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2021’in ilk iş gününde İstanbul’da hareketlilik başladı | Video 04.01.2021 | 08:58
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İstanbul Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç kamerada | Video 04.01.2021 | 09:04
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4 saatlik ikna çabasından sonra, intihardan vazgeçti | Video 04.01.2021 | 08:31
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SON DAKİKA! Isparta'da kaybolan kadının Burdur'da cesedi bulundu | Video 04.01.2021 | 08:31
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Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı | Video 02.01.2021 | 17:07
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Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı sağlam çıktı | Video 03.01.2021 | 16:34
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Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada | Video 03.01.2021 | 15:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde gelen son dakika haberine göre, ülkenin birçok kesiminde yoğun yağış bekleniyor. Bugün başlayan yağışların, Salı günü etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Yağıilar, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak gerçekleşecek. Gece saatlerinde batı kesimlerde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. İşte, illere göre saatlik ve günlük hava durumu tahminleri...