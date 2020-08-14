Son Dakika | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran zanlıdan Adliye girişinde gazetecilere cevap... | Video

Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de kadın sürücüye iğrenç küfürler savurarak saldıran aracının camlarını kıran zanlı Adliye'ye sevk edildi. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde ağza alınmayacak iğrenç kürüler savurarak kadın sürücüye saldırdığı görülen zanlının gazetecilerin sorularına ise "Dosyada hepsi var" diyerek cevap verdiği görüldü.