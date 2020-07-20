Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlının Adliye'deki işlemleri devam ediyor | Video
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Son Dakika Haberi... İstanbul Bağcılar'da suç ortaklarıyla beraber Polis Memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlının Adliye'deki işlemleri devam ediyor.