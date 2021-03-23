SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygunu girişimi | Video

Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler İzzet Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler kaçarken, yaşanan arbedede kuyumcuda bulunan 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, soygun girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.