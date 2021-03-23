Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygunu girişimi | Video

SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygunu girişimi | Video

SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygunu girişimi | Video
23.03.2021 | 12:13

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Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler İzzet Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler kaçarken, yaşanan arbedede kuyumcuda bulunan 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, soygun girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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