SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu soygunu girişimi | Video
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Son dakika haberleri... İstanbul Bahçelievler İzzet Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı 2 şüpheli soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler kaçarken, yaşanan arbedede kuyumcuda bulunan 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, soygun girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.