SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki silahlı çatışma dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 2 yaralı
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Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü ve 2 kişini yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Başakşehir'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere silahlı kişilerin kaçışı, silah sesleri, yaralı bir kişiye yapılan kalp masajı anları yansıdı.