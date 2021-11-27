SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu Çiçek Pasajı'nda dehşet saçan şüpheli gözaltına alındı
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Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Beyoğlu Taksim’de bulunan Tarihi Çiçek Pasajı içinde tüfekle bir kişiyi rehin alan ve havaya ateş eden şüpheli, polisi harekete geçirdi. Kısa sürede olaya müdahale eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.