Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta bilardo salonundaki haraç kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta bilardo salonundaki haraç kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta bilardo salonundaki haraç kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

05.01.2022 | 12:41

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Son dakjika haberleri | İstanbul Esenyurt’ta bir site içerisinde yer alan Bilardo salonu sahibinden haraç isteyen ve müşterilerin darp eden 2 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde 2 istekanın da kafalarda kırıldığı kavga anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, 28 Aralık Salı günü saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'ndeki bir bilardo salonunda yaşandı. İddiaya göre site içerisinde yer alan bilardo salonu sahibi yabancı uyruklu M.M.S.F.'nin yanına gelen 3 kişi yaklaşık 1 ayrdı kendisinden haraç istiyor ve gelen müşterileri darp ediyorlardı.


Olay günü yine haraç istemeye gelen şüpheliler ile mekandakiler arasında kavga çıktı. Tartışma esnasında taraflardan biri duvar kenarında duran istekayı alarak karşı gruptaki bir kişiye vurmaya başladı. Kavganın daha da büyümesiyle yumruklar ve istekalar konuştu. Bilardo salonunun bir anda karıştığı kavgada 2 isteka kafalarda kırıldı. Kavga anları ise oyun salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.


Silahla da tehdit edildiğini aktaran iş yeri sahibi durumdan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler T.A. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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