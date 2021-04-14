Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'de Sırp modele darp davasında telefon kayıtları ortaya çıktı

SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'de Sırp modele darp davasında telefon kayıtları ortaya çıktı

SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'de Sırp modele darp davasında telefon kayıtları ortaya çıktı
14.04.2021 | 13:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'de Sırp modele darp davasında telefon kayıtları ortaya çıktı 01:38
SON DAKİKA: İstanbul Ortaköy'de Sırp modele darp davasında telefon kayıtları ortaya çıktı 14.04.2021 | 13:04
MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? | Video 01:31
MEB açıkladı: İlkokullar, ortaokullar ve liseler kapandı mı? Okullar kapandı mı, uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? | Video 14.04.2021 | 12:29
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada | Video 00:21
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada | Video 14.04.2021 | 12:07
Yanan aracın kaputunu kaldırdı, parlayan alevlerden böyle kaçtı | Video 00:53
Yanan aracın kaputunu kaldırdı, parlayan alevlerden böyle kaçtı | Video 14.04.2021 | 11:30
İstanbul’da kaçak güzellik merkezine baskın kamerada | Video 01:39
İstanbul’da kaçak güzellik merkezine baskın kamerada | Video 14.04.2021 | 11:30
10 saniyede kilidi açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu böyle çaldı | Video 03:21
10 saniyede kilidi açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu böyle çaldı | Video 14.04.2021 | 11:07
Sultanbeyli’de şantiyede sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 01:53
Sultanbeyli’de şantiyede sopalı yumruklu kavga kamerada | Video 14.04.2021 | 11:07
Esra Erol'da Hayriye Teyze'nin büyük isyanı! Nilüfer yine evden kaçtı 03:58
Esra Erol'da Hayriye Teyze'nin büyük isyanı! Nilüfer yine evden kaçtı 14.04.2021 | 11:11
Muğla Bodrum'da yaralı bulunan kedinin çekilen röntgeni korkunç gerçeği ortaya çıkard! 00:27
Muğla Bodrum'da yaralı bulunan kedinin çekilen röntgeni korkunç gerçeği ortaya çıkard! 14.04.2021 | 10:46
Müge Anlı'dan canlı yayında; 13 yaşındaki kızı kaçıranlara çok sert uyarı! Abide Ebru Erdal'a ne oldu? 07:24
Müge Anlı'dan canlı yayında; 13 yaşındaki kızı kaçıranlara çok sert uyarı! Abide Ebru Erdal'a ne oldu? 14.04.2021 | 10:42
Müge Anlı'dan son dakika sosyal medya Instagram duyurusu! Müge Anlı'dan izleyicilerine flaş çağrı... 10:31
Müge Anlı'dan son dakika sosyal medya Instagram duyurusu! Müge Anlı'dan izleyicilerine flaş çağrı... 14.04.2021 | 10:38
Hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı. Dehşet anları kamerada | Video 05:44
Hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı. Dehşet anları kamerada | Video 14.04.2021 | 10:29
İstanbul'da toplu ulaşımda sabah, akşam yoğunluk; tartışmalar yaşanıyor | Video 07:45
İstanbul'da toplu ulaşımda sabah, akşam yoğunluk; tartışmalar yaşanıyor | Video 14.04.2021 | 10:33
Minibüs şoförü, kaza yaptığı kamyonetin sürücüsüne böyle saldırdı | Video 00:40
Minibüs şoförü, kaza yaptığı kamyonetin sürücüsüne böyle saldırdı | Video 14.04.2021 | 10:10
Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı canlı yayında duyurdu '3 günde 3 milyona yaklaştı' 04:04
Müge Anlı canlı yayın izle: 14 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı canlı yayında duyurdu '3 günde 3 milyona yaklaştı' 14.04.2021 | 10:22
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta korkutan görüntü! Bu kez rögardan böyle fışkırdı... 08:30
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta korkutan görüntü! Bu kez rögardan böyle fışkırdı... 14.04.2021 | 09:48
SON DAKİKA: Sivas'ta acil serviste dehşet anları! Hasta yakınları tekme tokat saldırdı... 8 gözaltı 02:19
SON DAKİKA: Sivas'ta acil serviste dehşet anları! Hasta yakınları tekme tokat saldırdı... 8 gözaltı 14.04.2021 | 10:06
İstanbul Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü 02:42
İstanbul Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü 14.04.2021 | 09:45
Samsun'da bir kişinin yanarak can verdiği otomobilden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı 01:18
Samsun'da bir kişinin yanarak can verdiği otomobilden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı 14.04.2021 | 09:46
Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı | Video 01:01
Ataşehir'de oyun konsolu çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı | Video 14.04.2021 | 09:41

Son dakika haberleri... İstanbul Ortaköy'da beraber yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darp edip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yargılandığı davaya, telefon kayıtlarına ilişkin rapor ulaştı. Sanık Tortop'un Telefon kayıtları incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır şeklindeki sözleri üzerine yapılan incelemeye göre 112'nin aranmadığı raporda belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Tanja Dukiç ise duruşmaya katılmadı.


SANIĞIN BEYANLARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK
Hakim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yazının dosyaya ulaştığını belirtti. Tanja Dukiç'in avukatı, Sanığın olay günü 112'yi (Acil çağrı merkezi) aradığına ilişkin bir bilgi yoktur. Sanığın beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir dedi.


MÜŞTEKİNİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Bunun üzerine sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop söz alarak Olay günü hastaneyi aradım, 112 olarak adlandırmış olabilirim. Benim sosyal medyadan üzerime gelinmektedir. Yine o psikolojiyle 'Çağrı'yı affettim' diye açıklama yapmış. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı bulunmaktadır. Müştekinin hastalığı olmadığına ilişkin rapor sunsalar da bizim sunduğumuz rapor orjinaldir. Sunduğumuz raporda ilaçlarını alabilmek için Sırbistan'dan getirilmiştir dedi. Sanık avukatı da müşteki hakkında psikolojik rahatsızlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etti.


RAHATSIZLIK YOK, OLSA BİLE BU SUÇLARI İŞLEMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ
Psikolojik rahatsızlık iddiasını kabul etmediklerini belirten şikayetçi Tanja Dukiç'in avukatı, Müştekinin iddia edilen psikolojik rahatsızlığı isnat edilen suçlarla alakalı değildir. Sanık kasten yaralama ve hürriyeti tahditten yargılanmaktadır. Müştekinin psikolojik olarak rahatsız olması, sanığın bu suçları işlemediği anlamına gelmez diye konuştu.


TANJA DUKİÇ'İN OLAY GÜNÜ YAPTIĞI GÖRÜŞMELERİN KAYDI İSTENECEK
Müştekinin sağlık durumuna ilişkin adli tıp raporu aldırılması talebini reddeden mahkeme, BTK'ye yazı yazılarak olayın geçtiği 2-3 Haziran 2019 tarihlerinde müştekiye ait telefonun HTS kayıtlarının gönderilmesinin istenilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.


İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Tortop hakkında, Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.


BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI
Tanja Dukiç Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne verdiği ifadesinde, sanıkla çalışmak maksadıyla geldiği Türkiye'de tanıştıklarını, 1,5 yıl sanığın Ortaköy'deki evinde yaşadığını belirterek Kıskançlık nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca tartıştıklarını, tartışma büyüyünce sanığın tekme ve yumruklarla kendisini darp ettiğini, boğazına bıçak dayadığını, odasının kapısını kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediğini, ertesi gün sabah 10.00 sıralarında kilidi açarak kendisini bıraktığını, daha sonra bir işyerine gidip tanımadığı bir kişiye İngilizce yaşadıklarını anlatıp polise ihbar etmesini söylediğini, polisin geldiğini ve şikayetçi olduğunu söylemişti.


DÖVMEDİM DEMİŞTİ
Sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop mahkemedeki ifadesinde, müştekiyi 6 saat dövdüğü iddiasını yalanlayarak Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir demişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA