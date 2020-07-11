Video Yaşam Son Dakika: İstanbul'da cinsel organını gösteren sapık taksici olayında flaş gelişme | Video

Son Dakika: İstanbul'da cinsel organını gösteren sapık taksici olayında flaş gelişme | Video

Son Dakika: İstanbul'da cinsel organını gösteren sapık taksici olayında flaş gelişme | Video
11.07.2020 | 10:04

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Son Dakika Haberi... İstanbul Şişhane'de sokak ortasında cinsel organını çıkartarak vatandaşlara gösteren sapık taksicinin 3 adet suç kaydının daha olduğu ortaya çıktı! Sokak ortasında vatandaşlara cinsel organın çıkartıp gösteren sapık taksicinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Beyoğlu Şişhane Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Galata'da işletmecilik yapan Erdem E., iş yerini kapattıktan sonra 3 arkadaşıyla birlikte otomobiline binerek eğlenmek üzere yola koyulmuştu. İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını görmüş, yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya basmıştı. O anda sonra kornaya sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü Celal Y., iddiaya göre "kralınız gelsin, siz kimsiniz, köpek herifler, piçler, baba parası yiyen züppeler" gibi küfür ve hakaretler etmeye başlamıştı. Meslektaşlarının araya girmesine rağmen söylemlerine devam eden Celal Y., görüntülendiğini fark edince "bunu da al" diyerek cinsel organı çıkartıp göstermişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.


Emniyette de suç kaydı bulunan taksici serbest
Olayın ardından arkadaşlarıyla beraber Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine giden Erdem E., taksici hakkında ayrı ayrı şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından işletmecinin teslim ettiği görüntüyü incelemeye alan polis, taksinin plakasından sürücüsü Celal Y.'yi tespit etti. Gözaltına alınan taksiciye emniyette ifadesi alınarak "hakaret ve "hayasızca hareketler" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanmasının ardından emniyette 3 adet "kasten yaralama" ve 1 adet de "hakaret" suçundan kaydı bulunan Celal Y, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Belgesi iptal edilip taksisi men edildi
Öte yandan Celal Y.'nin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edilerek, çeşitli suçlardan idari para cezası kesildi. Kullandığı taksinin ise trafikten men edildiği öğrenildi.

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