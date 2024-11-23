SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı başladı!
Son dakika haberleri... İstanbul'da sabah saatlerinde bağlayan yağmur ardından yer yer kar yağışı başladı!
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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı başladı! 23.11.2024 | 12:48
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İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına 23.11.2024 | 11:42
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Cinayetten kaçış iki yıl sürdü: Kırıkkale’de yakayı ele verdi 23.11.2024 | 10:07
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Bursa'da şiddetli lodosa yenik düşen kamyonet evin salonuna girdi 23.11.2024 | 08:55
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Restorandaki odun sobası faciası: Görüntüler dehşete düşürdü! 22.11.2024 | 11:18
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Silah ve mermilerle yakaladılar... 22.11.2024 | 11:08
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Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı 22.11.2024 | 10:50
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Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar 22.11.2024 | 10:49
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İzmir'de düşük ayarlı altınla 12 kuyumcuyu dolandırdılar! 22.11.2024 | 10:49
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İstanbul'da uyuşturucu satıcısı suçüstü böyle yakalandı 22.11.2024 | 09:38
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Sivas’ta dershanenin çatısında yangın: 1 ölü 22.11.2024 | 08:57
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Sivas'ta dershane çatısında yangın... Öğretmen ölü olarak bulundu! 22.11.2024 | 08:20
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Ankara'da otobüs şoförüne bıçaklı tehdit kamerada! 22.11.2024 | 08:17