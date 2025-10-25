Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir-Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video
SON DAKİKA: İzmir-Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video

SON DAKİKA: İzmir-Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video

25.10.2025 | 12:34

Son dakika haberleri...İzmir Foça'daki sel felaketinde 3 gündür aranan 70 yaşındaki emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, sel sularına kapılan Kaptanoğlu'nun cansız bedenini kaybolduğu yerden kilometrelerce uzakta suyun içinde buldu. Öte yandan sele kapılma anları saniye saniye ortaya çıktı.

SON DAKİKA: İzmir-Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video
25.10.2025 | 12:34
