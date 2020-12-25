Son dakika! İzmir'de 4 katlı atık kağıt fabrikasında yangın | Video
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Son dakika haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde atık kağıt fabrikası olduğu öğrenilen 4 katlı iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın tamamını sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesi 4332 sokaktaki atık kağıt fabrikasında saat 06.00 sıralarında çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın tamamını sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin, fabrika içerisinde etkisini sürdüren yangına müdahalesi sürüyor.