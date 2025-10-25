Video Yaşam SON DAKİKA | İzmir'de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni canlı yayında bulundu!
SON DAKİKA | İzmir'de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni canlı yayında bulundu!

SON DAKİKA | İzmir'de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni canlı yayında bulundu!

25.10.2025 | 09:47

İzmir'in Foça ilçesindeki sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde acı haber geldi. Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar ve ekipler ir Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenini buldu.

