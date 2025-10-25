SON DAKİKA | İzmir'de 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni canlı yayında bulundu!
25.10.2025 | 09:47
İzmir'in Foça ilçesindeki sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde acı haber geldi. Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar ve ekipler ir Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenini buldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 25.10.2025 | 09:52
02:20
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 25.10.2025 | 09:47
12:10
01:06
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 24.10.2025 | 21:55
01:44
00:22
02:21
06:58
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 24.10.2025 | 13:46
00:32
00:38
02:29
03:28
Foça'da yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.10.2025 | 11:39
01:15
Manavgat'ta 19 adrese eş zamanlı baskın: 6 gözaltı | Video 24.10.2025 | 11:12
03:17
00:47
00:46
Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 24.10.2025 | 09:34
00:37
01:02
00:40