SON DAKİKA: İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir şahıs içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp, ateşe verdi. Diğer şahıs ise bu durumla dalga geçerek o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.