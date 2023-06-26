Son Dakika: İzmir’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale | Video
İzmir’in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Buca'nın Karaağaç Koşuyolu mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 8 dakika sonra yaptı.
Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale ekibi ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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