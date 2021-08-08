Video Yaşam Son dakika: İzmir'de servis şarampole yuvarlandı | Video

Son dakika: İzmir'de servis şarampole yuvarlandı | Video

Son dakika: İzmir'de servis şarampole yuvarlandı | Video
08.08.2021 | 18:22

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Son dakika haberleri: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralılar var.

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