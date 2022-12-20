Video Yaşam Son Dakika: Kabataş'ta tramvay kazası! Yaralılar var | Video
Son Dakika: Kabataş'ta tramvay kazası! Yaralılar var | Video

Son Dakika: Kabataş'ta tramvay kazası! Yaralılar var | Video

20.12.2022 | 14:45

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Son dakika haberi: Beyoğlu Kabataş'ta tramvay kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu.

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