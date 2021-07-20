Video Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...
20.07.2021 | 16:11

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:43
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor!

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