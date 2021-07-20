SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler...
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.07.2021 | 16:11
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Kesim alanından kaçan inek, trafiği birbirine kattı | Video 20.07.2021 | 16:03
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İstanbul Küçükçekmece'de marketteki kurbanlık boğa paniği kamerada 20.07.2021 | 15:40
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Türk Yıldızları KKTC'de gökyüzüne ay yıldız çizdi | Video 20.07.2021 | 15:34
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Çeşme plajlarındaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 20.07.2021 | 15:08
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Küçük Ecrin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı | Video 20.07.2021 | 15:08
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Çekmeköy’de kaçan kurbanlık, sahibine zor anlar yaşattı | Video 20.07.2021 | 15:13
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Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden böyle sürüklendi | Video 20.07.2021 | 14:58
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Ankara'da sazlıklara saklanan boğa kurtulamadı | Video 20.07.2021 | 14:58
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Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 20.07.2021 | 12:43
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Bursa'da yangında mahsur kalan kediler itfaiye ekiplerince kurtarıldı 20.07.2021 | 14:30
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Serdar Ortaç'tan flaş evlilik açıklaması "Evliliği beceremedim, siz..." 20.07.2021 | 14:14
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Antalya'da kurt saldırısında parmağı kopan çobanın mucizevi kurtuluşu! 20.07.2021 | 12:43
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İstanbul'da kaçan danayı kuyruğundan tutunca sürüklenen vatandaş kamerada! 20.07.2021 | 13:54
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Şanlıurfa’da kaçan boğalar sahibine zor anlar yaşattı | Video 20.07.2021 | 13:01
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Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti | Video 20.07.2021 | 13:01
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor!