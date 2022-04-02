Video Yaşam Son Dakika: Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprü yıkıldı | Video
Son Dakika: Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprü yıkıldı | Video

Son Dakika: Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprü yıkıldı | Video

02.04.2022 | 15:30

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Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Akçay üzerindeki 4 köprü, kar suları sebebiyle yıkıldı. Sinop ve Kastamonu sınırlarında bulunan 10’dan fazla köye ulaşım sağlanamadığı açıklandı...

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