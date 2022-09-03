Video Yaşam Son Dakika: Kızıl perukla yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi | Video
Son Dakika: Kızıl perukla yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi | Video

Son Dakika: Kızıl perukla yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi | Video

03.09.2022 | 14:36

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Son Dakika: Kızıl perukla yakalanan HDP’li Semra Güzel adliyeye sevk edildi | Video 00:29
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"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü terör örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Semra Güzel adliyeye sevk edildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan iki adet aranma kaydı bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i (38), M.Ş. isimli bir kadının nüfus cüzdanı ile İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Edirne istikameti üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan ve kızıl bir peruk takarak polislerden saklandığı ortaya çıkan Semra Güzel'in yakalandığı araç içerisinde A.G. (43) ve F.D. (25) isimli iki kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Güzel'in güvenlik güçlerine yakalanmamak için kızıl bir perukla kamufle olmaya çalıştığı ve kılık değiştirdiği ifade edilmişti. BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri ve sorgusu tamamlanan Semra Güzel, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Güzel, SEGBİS yoluyla ifade verecek. Gözaltına alınan diğer iki kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyoruz Semra Güzel'i arandığı dönemde kimlerin sakladığı, nerelerde saklandığı ve kendisine kimlerin yardım ve yataklık ettiği derinlemesine araştırılıyor.

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