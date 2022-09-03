Son Dakika: Kızıl perukla yakalanan HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi | Video
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"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü terör örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Semra Güzel adliyeye sevk edildi.