SON DAKİKA: Kubilay Aka Cihangir'de Alara Bozbey ile yakalanınca böyle panik yaşadı!
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Son dakika haberleri... İstanbul Cihangir'de Oyuncu Alara Bozbey ile yakalanınca panik yaşayan ünlü oyunucu Kubilay Aka kameraya 'Arkadaşız' açıklaması yaptı! Kubilay Aka ile kameraya yakalanan Alara Bozbey ise ''Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz. Verin' dedi.