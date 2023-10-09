SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde deprem | Video
Son dakika... Malatya deprem haberi ile güne uyandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre sarsıntı, Malatya Yeşilyurt merkez üssünde meydana geldi. Şiddetli bir şekilde hissedilen Malatya depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detayları ile araştırılmaya başladı. 4 üzeri büyüklükte yaşanan sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor.
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