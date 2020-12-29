SON DAKİKA! Müge Anlı'da kadın olduğu ortaya çıkan enişte skandalında flaş yeni gelişme | Video

atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında erkeklerin evlenme vaadi ile dolandırıldığı skandal olayla ilgili son dakika haberleri! Müge Anlı'da ortaya çıkan evlilik vaadi ile erkekleri dolandıran çetedeki eniştenin, aslında doğuştan kadın olduğunun ortaya çıktımasının ardından yeni gelişmeler yaşandı...