Son dakika! Müge Anlı'yı çileden çıkartan skandal olay... "Senin Allah senin cezanı versin... Azıp kuduruyorlar..." | Video

Son dakika haberleri... atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı, 15 yaşında kız çocuğunu 20 gün alıkoyan TIR şoförüne canlı yayında ateş püskürdü! Müge Anlı 15 yaşındaki kız çocuğunu TIR dorsesine hapseden TIR şoförünün cezaevine gönderildiğini belirterek oradan bir daha çıkamaması temennisinde de bulundu. Müge Anlı, 15 yaşında kız çocuğunu 20 gündür alıkonulduğu TIR dorsesinden kurtarıp TIR şoförü Serdar Yün'ü yakalayan polis ekiplerine de teşekkür etti.