SON DAKİKA: Muğla Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler
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Son dakika haberleri... Muğla Datça açıklarında Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!