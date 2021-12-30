Son Dakika: Muğla Marmaris'te sağanak nedeniyle tekneler karaya oturdu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü, bazı ara yollar toprak kaymaları sebebi ile kapandı, ev ve iş yerlerine su bastı.Dün akşam saatlerinde etkili olan ve ara ara hızını arttıran sağanak yağışlar, toprak kaymalarına sebep olarak kırsal mahalle yollarında kapanmalara neden oldu. İçmeler Mahallesinde iki ev, Bozburun Mahallesinde bir market ve marangoz atölyesi, Hisarönü Mahallesinde 2 evi ve bazı vatandaşların arabalarını su bastığı öğrenildi. Selden zarar görüp kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor.