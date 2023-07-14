Video Yaşam Son Dakika: Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! | Video
Son Dakika: Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! | Video

Son Dakika: Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor! | Video

14.07.2023 | 11:55

Son dakika haberi: Muğla Köyceğiz'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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