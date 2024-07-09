Video Yaşam SON DAKİKA: Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem | Video
SON DAKİKA: Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem | Video

SON DAKİKA: Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan deprem | Video

09.07.2024 | 12:26

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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