Video Yaşam Son Dakika: Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi | Video
Son Dakika: Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi | Video

Son Dakika: Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi | Video

19.09.2022 | 20:42

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Son dakika haberi: Başakşehir'de iki kişiyi öldürdükten sonra Fatih’teki kontrol noktasında iki polisi yaralayan katil zanlısı Güven Güler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Katil zanlısı Güven Güler basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna ise, "Bana neden böyle davranıyorsunuz?" diyerek cevap verdi.

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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşanan olayda, uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurmuş, daha sonrada yengesi Güllü Güler'i de öldürüp kaçmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan Güven Güler, Fatih'te kendisini durduran iki polisi de silahla yaralayıp kayıplara karışmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Güven Güler, Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Güven Güler, ekipler tarafından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Katil zanlısı Güven Güler, şubeye girişi sırasında basın mensuplarının, "Neden yaptınız?" sorusuna, "Bana neden böyle davranıyorsunuz?" diyerek karşılık verdi.

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