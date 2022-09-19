Son Dakika: Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi | Video
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SON DAKİKA! Fatih'te polisi vuran saldırganlar böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 12:59
Son dakika haberi: Başakşehir'de iki kişiyi öldürdükten sonra Fatih’teki kontrol noktasında iki polisi yaralayan katil zanlısı Güven Güler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Katil zanlısı Güven Güler basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna ise, "Bana neden böyle davranıyorsunuz?" diyerek cevap verdi.