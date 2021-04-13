Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında | Video
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Türkiye bugün kabine toplantısında ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği son dakika haberine ve Bakanlar Kurulunda alınacak kararlara kilitlendi. Koronavirüsle mücadelede Ramazan ayı boyunca yeni tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma olacak mı? Bu kritik kararların alınmasına giden yoldaki ilk adım Bilim Kurulu Toplantısı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alternatifli birçok önerinin kabineye sunulduğunu ve bunların kabine toplantısına değerlendirilerek yeni tedbirlerin belirleneceğini belirtti. İşte tartışmalı tam kapanma gündeminde son dakika haberlerinin beklendiği kabine toplantısına ilişkin önemli detaylar