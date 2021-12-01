Son Dakika: Yoğun kar yağışı Erzurum-Erzincan karayolunu ulaşıma kapattı! | Video
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Erzurum-Erzincan karayolunda kar ulaşımı engelledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.