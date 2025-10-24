Son Dakika: Yolyemezler Çetesi'ne 'yasadışı bahis' operasyonu: 38 şüpheli gözaltına alındı | Video 24.10.2025 | 09:53 Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ‘Yolyemezler’ olarak bilinen suç örgütünün yasadışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, üçüncü şahıslar adına açılan banka hesapları üzerinden yasadışı bahis ile elde ettikleri paraları aktardığı ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Başsavcılık koordinesinde bugün İstanbul, Ankara, Bayburt ve Samsun’da yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

1.5 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin örgütlü bir biçimde hareket ettikleri, suç görüşmeleri yaptıkları, bahis sistemine entegre halde panel sisteminin kurulduğu dış finans evi olarak adlandırılan evlerde yasadışı bahis yaptıkları, aralarında yapılan finansal işlemelerin analizi sonucu 1.5 Milyar TL işlem hacmine sahip oldukları tespit edildi.

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bugün 4 ilde şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Antalya, Bayburt ve Samsun'da yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.