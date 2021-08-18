SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu'ndan kritik toplandı!

Son dakika haberleri... Yüz yüze eğitimde hangi kurallar uygulanacak? Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Kornavirüs Bilim Kurulu toplantısında yüz yüze eğitim ile ilgili hangi tavsiye kararları alınacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bugün toplanacak. Birçok kişi toplantıda ne gibi kararların alınacağını merak ediyor. Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.