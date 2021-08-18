SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu'ndan kritik toplandı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü | Video 18.08.2021 | 09:58
04:39
Erzurum’da 160 milyon yıllık keşif | Video 18.08.2021 | 09:56
02:03
Erzincan’da Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle cezbediyor | Video 18.08.2021 | 09:41
02:30
Bursa'da korku dolu anlar! Yangın sonucu çöktü 18.08.2021 | 09:26
02:03
Berke Enerji, HES ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi | Video 18.08.2021 | 09:41
01:55
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bilim Kurulu'ndan kritik toplandı! 18.08.2021 | 09:34
03:05
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi | Video 18.08.2021 | 09:09
01:55
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 18.08.2021 | 08:53
02:09
00:56
Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı | Video 18.08.2021 | 08:53
04:11
01:57
Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.08.2021 | 18:32
00:27
Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti | Video 17.08.2021 | 17:54
06:18
'Cimilli İbo' İbrahim Özer son yolculuğuna uğurlandı! 17.08.2021 | 15:58
00:30
İstanbul Ataşehir'deki Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme! 17.08.2021 | 15:15
00:58
07:33
Sivas'ta üç dil bilen turizmci çobanlığı seçti 17.08.2021 | 13:56
07:12
00:59
Evlere girip telefonları çaldı! Önce kameralara sonra polislere yakalandı 17.08.2021 | 12:07
Son dakika haberleri... Yüz yüze eğitimde hangi kurallar uygulanacak? Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Kornavirüs Bilim Kurulu toplantısında yüz yüze eğitim ile ilgili hangi tavsiye kararları alınacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bugün toplanacak. Birçok kişi toplantıda ne gibi kararların alınacağını merak ediyor. Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.