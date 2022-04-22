Video Yaşam Son yolculuk  karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video
Son yolculuk  karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video

Son yolculuk  karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video

22.04.2022 | 14:43

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Haciz davaları ve bürokratik işlemler nedeniyle uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda bekleyen ve bir süre önce ihale ile satılan bir 57 diğeri 42 yaşındaki iki hurda uçak, ileri dönüşüm ve farklı alanlarda değerlendirilmesi için kesilerek kara ve denizyoluyla  taşındı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin hurda uçaklar için açtığı satış ihalesini kazanan SkyArt şirketi, Türk sivil havacılık tesciline giren ve bazı film çekimlerine konu olan tek Antonov An-12 tipi kargo uçağı ile 42 yaşındaki Airbus A300 tipi yolcu uçağının kesim işlemlerini tamamladıktan sonra tırlara yükleyerek kara ve denizyoluyla Atatürk Havalimanı'ndan Tuzla'ya götürmeye başladı.

KARADAN VE DENİZDEN
Dün akşam 9 tırla yapılan ilk taşıma operasyonu sırasında uzun parçalara sahip uçaklar için bazı yollar kapatıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren taşıma işlemi sırasında ilk olarak havalimanından tırlarla karayoluyla Sirkeci'ye getirilen uçakların parçaları, buradan arabalı vapurla Harem'e ardından da Tuzla'ya götürüldü. Kalan beş tırlık bölümün ise bu akşam taşınması planlanıyor.

AMACIMIZ EKONOMİYE KAZANDIRMAK
SkyArt Genel Müdürü M. Emre Özkul, ilk kez Sovyet döneminde tasarlanıp üretilen ve uzun yıllar kargo taşımacılığında kullanılan 57 yaşındaki 1965 model Antonov AN-12 uçağını portföylerine kattıklarını belirterek "Pervaneli, 4 motorlu kargo uçağı ilk olarak Rus Aeroflot Havayolları'na verilmiş. Uzun yıllar uçmuş. 1994'te ise Türkiye'de kurulan CAT Kargo şirketi tarafından satın alınmış. Şirket faaliyetlerini durdurduktan sonra uzun yıllardır Atatürk Havalimanı'nda parçalanacağı günü bekliyordu. Amacımız uçakların hurda olarak değil geri dönüşümünü yaparak ekonomiye kazandırmak. Diğer uçağımız ise Airbus A300. Türkiye'ye 2001'de getirilen ve Bosphorus European şirketine kısa süreli uçan yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'nda uzun süredir bekliyordu" diye konuştu.

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