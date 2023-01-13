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Sosyal medyada büyük ilgi gören kurye piyanist bu kez sahnede çaldı | Video

Sosyal medyada büyük ilgi gören kurye piyanist bu kez sahnede çaldı | Video

13.01.2023 | 09:21

Sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gören motosikletli kurye Muharrem Can İncir, piyanoyu bu kez sahnede çaldı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın konserini izleyen İncir, davet üzerine piyanonun başına geçerek 'River Flows in You' parçasını çaldı.

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Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'in, Mozart'ın en bilinen eserlerinden 'Türk Marşı'nı çalması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Piyanist kurye Muharrem Can İncir'in performansını izleyen müzisyenler destek ve tebrik mesajları yolladı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay da İncir'e destek veren isimler arasına katıldı. Can İncir'i kendi konserine davet eden Onay, sosyal medya hesabından piyano başında beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak 'Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize" ifadelerini kullandı.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda Gülsin Onay, Muharrem Can İncir'i sahneye davet etti. İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan Can İncir, piyanoyla Yiruma'nın 'River Flows in You' adlı eserini çaldı.

Gülsin Onay ve izleyicilerden büyük alkış alan Muharrem Can İncir, gururlandığını belirterek "Gülsin hanım sağ olsun sahneye çıkardı, piyano çaldırdı. Diğer yetenekli arkadaşlarımıza da çaldırdı, onlar da gerçekten çok güzel piyano çalıyor. Piyanoya Deniz Can adlı bir arkadaşım sayesinde başladım. Org almamı önerdi. Org aldım, orgla beraber hiçbir eğitim almadan, nota bilgisi olmadan kendimi bu raddeye taşıdım" dedi.

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