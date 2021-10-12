Su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde su alarak yan batan 10 metre uzunluğundaki teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Fethiye'nin Küçük Boncuklu Koyu'nda bugün saat 05.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'Son Turgut' isimli teknenin su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-911, DEGAK-22 ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 botu hareket etti. Su almaya devam eden ve yarı batık durumdaki teknedeki 3 Türk vatandaşı kurtarılarak Sahil Güvenlik Botu'na alındı. Yakıt sızıntısına karşı tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.