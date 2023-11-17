Su kanalına düşen inek kurtarıldı | Video
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düştüğü su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvanı, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.
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