Su kanalına düşen inek kurtarıldı | Video 17.11.2023 | 08:36 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düştüğü su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvanı, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Karıt köyü mevkiinde meydana geldi. Büyükbaş hayvanı su kanalına düşen çiftçi, kendi imkanları ile ineğini çıkaramayınca itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlar sonucunda iş makinesinin yardımıyla inek mahsur kaldığı yerden kurtarılarak, sahibine teslim edildi.