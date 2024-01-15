Video Yaşam Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! | Video
Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! | Video

Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı! | Video

15.01.2024 | 15:52

SULTANBEYLİ'deki düğün salonunda, silahla önce evlenmek istediği Kader İrgören'i ardından da kendini vuran Ahmet Taşan'ın olaydan önce halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği Kader İrgören ile burada karşılaştı. 19 yaşında olduğu öğrenilen Kader İrgören'e silahla ateş eden Taşan, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ahmet Taşan'ın tedavisi sürerken İrgören, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

DÜĞÜNDEKİLER PANİKLE KAÇTI
Ahmet Taşan'ın katıldığı nişanda, Kader İrgören'i ve kendini vurmadan hemen önce halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Bir başka görüntüde ise gerçekleşen olay sırasında, davetlilerin halay çekerken bir kişinin koştuğu, ardından davetlilerin panikle kaçıştığı görülüyor.

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