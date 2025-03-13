Sultangazi'de makas atan sürücü kamerada: 17 bin 229 lira para cezası kesildi | Video 13.03.2025 | 14:40 Sultangazi TEM Otoyolu'nda makas atarak hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren şahsa 17 bin 229 lira para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre 09 Mart'ta TEM Sultangazi mevkiinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından makas atan sürücüsünün kimliği tespit edildi. H.K isimli şahıs kısa sürede yakalandı. H.K.'ye toplamda 17 bin 229 lira para cezası kesilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.