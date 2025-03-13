Sultangazi'de makas atan sürücü kamerada: 17 bin 229 lira para cezası kesildi | Video
Sultangazi TEM Otoyolu'nda makas atarak hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren şahsa 17 bin 229 lira para cezası kesildi.
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