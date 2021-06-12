Video Yaşam Sürücüsüyle birlikte yanan aracın yanındaki notta büyük itiraf: "Bombaları ben patlattım" | Video

Sürücüsüyle birlikte yanan aracın yanındaki notta büyük itiraf: "Bombaları ben patlattım" | Video

Sürücüsüyle birlikte yanan aracın yanındaki notta büyük itiraf:
12.06.2021 | 22:58

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OTOMATİK OYNAT

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Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü yolunda, sürücünün de içinde bulunduğu bir otomobil yandı. Yanan otomobilin yanında ise 4 ayrı bombalama olayı itirafının yer aldığı kağıda yazılı not bulundu. Araçla birlikte yanan sürücünün yazdığı düşünülen notlarda, 4 ayrı bombalamayı kendisinin yaptığı ve bundan pişmanlık duyduğu yazıldığı görüldü.

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Olay öğle saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Aziz Atay (41) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı. Yol üzerinde yanan aracı fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vücudunda büyük yanıklar oluşan Aziz Atay'ın yanısıra, yanan otomobilin yakınına bırakılmış notlar buldu.

KAĞIDA YAZILAN 4 BOMBALAMA İTİRAFI
Kalemle yazılan natta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız, oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var, öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" şeklinde itiraflar olduğu görüldü.

Yangında vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Atay, olay yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Atay, yoğun bakıma kaldırılmasının ardından, ambulans helikopter ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ne nakil edilirken, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ'a geri getirildi. Bu kez Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

41 yaşındaki Aziz Atay'ın, Diyarbakır'ın Dicle İlçesi Fatih Oratokulunda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

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