Video Yaşam Susuzluktan ölmek üzere olan geyik yavrusu hayata döndürüldü | Video

Susuzluktan ölmek üzere olan geyik yavrusu hayata döndürüldü | Video

Susuzluktan ölmek üzere olan geyik yavrusu hayata döndürüldü | Video
22.08.2021 | 14:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yamaç paraşütünde hamburger pişirip yediler | Video 02:27
Yamaç paraşütünde hamburger pişirip yediler | Video 22.08.2021 | 15:19
Beyşehir Gölü’nde tur teknelerinin günbatımı gezileri ilgi çekiyor | Video 06:10
Beyşehir Gölü’nde tur teknelerinin günbatımı gezileri ilgi çekiyor | Video 22.08.2021 | 14:46
Çekmeköy’de yüzlerce modifiye araç böyle görüntülendi | Video 05:38
Çekmeköy’de yüzlerce modifiye araç böyle görüntülendi | Video 22.08.2021 | 14:47
Kavşağı fark etmedi, otomobiliyle uçarak böyle yan yattı | Video 01:13
Kavşağı fark etmedi, otomobiliyle uçarak böyle yan yattı | Video 22.08.2021 | 14:47
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar | Video 00:49
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar | Video 22.08.2021 | 14:46
Susuzluktan ölmek üzere olan geyik yavrusu hayata döndürüldü | Video 01:53
Susuzluktan ölmek üzere olan geyik yavrusu hayata döndürüldü | Video 22.08.2021 | 14:06
Kamyon otomobilin üzerine devrildi, 30 saniye ile ölümden döndü | Video 05:45
Kamyon otomobilin üzerine devrildi, 30 saniye ile ölümden döndü | Video 22.08.2021 | 13:29
Selin vurduğu Sinop Ayancık’ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada | Video 02:06
Selin vurduğu Sinop Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada | Video 22.08.2021 | 13:28
Moda moda dedi sosyal medya fenomeni oldu | Video 03:47
"Moda moda" dedi sosyal medya fenomeni oldu | Video 22.08.2021 | 12:11
Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı | Video 03:05
Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı | Video 22.08.2021 | 12:11
Sibel Can, kızı Melisa Ural’ın doğum gününü böyle kutladı | Video 00:53
Sibel Can, kızı Melisa Ural'ın doğum gününü böyle kutladı | Video 22.08.2021 | 12:11
Orman denetimlerinde, kapalı kasa kamyonette alkol alırken bulundular | Video 02:01
Orman denetimlerinde, kapalı kasa kamyonette alkol alırken bulundular | Video 22.08.2021 | 11:48
Oğlunun cebinde fark ettiği 10 lira cinsel tacizi ortaya çıkardı | Video 03:50
Oğlunun cebinde fark ettiği 10 lira cinsel tacizi ortaya çıkardı | Video 22.08.2021 | 11:46
Pidesi eksik çıkınca fırının önünde kurşun yağdırdı | Video 01:23
Pidesi eksik çıkınca fırının önünde kurşun yağdırdı | Video 22.08.2021 | 11:49
Trabzon’da pistten çıkan uçak, pide salonu olacağı yere taşındı | Video 04:29
Trabzon'da pistten çıkan uçak, pide salonu olacağı yere taşındı | Video 22.08.2021 | 11:33
İstanbul’un Arsızlar Çetesi yakayı ele verdi | Video 02:16
İstanbul’un "Arsızlar Çetesi" yakayı ele verdi | Video 22.08.2021 | 11:35
Taksim’de turistlerin taksici isyanı | Video 03:34
Taksim'de turistlerin taksici isyanı | Video 22.08.2021 | 11:18
Dayak yiyen kız bu sefer başrolde: Aynısını o da başka bir genç kıza yapmış | Video 00:51
Dayak yiyen kız bu sefer başrolde: Aynısını o da başka bir genç kıza yapmış | Video 22.08.2021 | 11:32
Boyunu aşan sel sularına rağmen sörf tahtasıyla 4 kişiyi kurtaran genç, o anları anlattı | Video 06:48
Boyunu aşan sel sularına rağmen sörf tahtasıyla 4 kişiyi kurtaran genç, o anları anlattı | Video 22.08.2021 | 11:08
Körfezi kirleten gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza | Video 00:43
Körfezi kirleten gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza | Video 22.08.2021 | 11:21

Kütahya'da susuzlukta bitkin halde bulunan geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Turhan isimli vatandaş Kütahya'nın Lütfiye köyü ile Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi İdrisyayla köyü sınırındaki Türkmen Dağı Kuru Çeşme Mevkii'nde kuruyan bir çeşmenin yanında susuzluktan bitkin vaziyette adeta ölümü bekleyen bir geyik yavrusu buldu. Turhan, yetkilileri arayarak yavru geyiğin durumuyla alakalı bilgi verdi.

Turhan, "Bölgedeki bir çok çeşme yeterli yağış olmadığı için kurudu. Yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Görüldüğü gibi geyik yavrusu su ihtiyacı için çeşmeye gelmiş. Ancak çeşme kuruduğu ve su bulamadığı için susuzluktan bitap düşmüş" dedi.

Turhan, ölmekten son anda kendisini tarafından kurtarılan geyik yavrusunun, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA