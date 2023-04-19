Video Yaşam Suudi Arabistan’da dolu yağışı hayatı felç etti | Video
Suudi Arabistan’da dolu yağışı hayatı felç etti | Video

Suudi Arabistan’da dolu yağışı hayatı felç etti | Video

19.04.2023 | 21:25

Suudi Arabistan’ın Taif şehrinde etkili olan dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

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